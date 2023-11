As bolsas da Europa fecharam a segunda-feira, 13, em alta, em um dia de agenda econômica esvaziada. Os investidores se posicionam para uma semana que contará com divulgação de dados de inflação no Reino Unido, e com um encontro entre os presidentes norte-americano e chinês, Joe Biden e Xi Jinping, pela ordem, que dará pistas sobre o futuro da relação entre as duas maiores economias do mundo.