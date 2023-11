As bolsas da Europa fecharam com viés negativo, pressionadas por dados fracos da zona do euro e da China, maior parceiro comercial do bloco, o que levanta preocupações sobre a recuperação econômica das regiões. Em Lisboa, o mercado acionário caiu mais de 2%, após o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, renunciar ao cargo em meio a escândalo de corrupção.