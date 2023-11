O governo da Argentina aprovou contrato para tomar emprestado até US$ 185 milhões do Banco Centro-americano de Integração Econômica (BCIE). O valor será destinado para a execução de obras de ampliação da capacidade de transporte de gás natural do gasoduto Presidente Néstor Kirchner, segundo decreto publicado nesta segunda-feira, 6 no Diário Oficial argentino.