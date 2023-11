Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Klaas Knot afirmou que as atuais políticas restritivas devem ser mantidas "por algum tempo", a fim de que a inflação na zona do euro retorne à meta de 2%. "Eu vejo o atual nível de nossas taxas como em uma boa 'altitude de cruzeiro', onde podem permanecer por algum tempo", comentou.