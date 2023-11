O Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre de 2023, divulgado nesta quinta-feira pelo Banco Central, avalia que não há risco relevante para a estabilidade financeira no Brasil. De acordo com a autoridade monetária, o Sistema Financeiro Nacional (SFN) permanece com capitalização e liquidez confortáveis e provisões adequadas ao nível de perdas esperadas. "Além disso, os testes de estresse de capital e de liquidez demonstram a robustez do sistema bancário", completa o documento.