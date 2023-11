O Banco do Brasil começou a receber, desde 23 de outubro, pedidos de crédito amparados na Medida Provisória 1.189, editada pelo governo federal para dar apoio aos produtores rurais atingidos pelos eventos climáticos no Rio Grande do Sul. Essa e outras medidas do governo dão subvenção econômica a financiamentos para investimento tomados por agricultores familiares que tiveram perdas materiais após as chuvas que atingiram diversos municípios gaúchos.