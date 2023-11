Após o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central voltar a reduzir a Selic em 0,5 ponto porcentual, para 12,25% ao ano, o Banco do Brasil também anunciou reduções nas taxas de diversas linhas de crédito. O pacote inclui linhas para pessoas físicas, para empresas e também para o agronegócio. Para clientes pessoas físicas, as reduções começam a valer na sexta-feira, 3, e para as pessoas jurídicas, na segunda-feira, 6.