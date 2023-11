A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, deu ênfase sobre questões relacionadas ao clima com impactos sobre os preços. De acordo com o documento, houve um debate mais profundo na última reunião sobre os determinantes da inflação de serviços e riscos ambientais que estão "parcialmente incorporados" no cenário de referência.