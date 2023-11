A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 7, trouxe que o cenário global incerto foi tema de debate entre os membros sobre a extensão do ciclo de ajustes na política monetária. "O Comitê percebe a necessidade de se manter uma política monetária ainda contracionista pelo horizonte relevante para que se consolide a convergência da inflação para a meta e a ancoragem das expectativas", informou o documento.