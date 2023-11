A Anfavea, entidade que representa as montadoras, atribuiu à maior entrada de carros importados no País o desempenho em direções opostas das vendas, em alta, e da produção de veículos, em baixa. Desde o início do ano, as importações de veículos tiveram crescimento de 27%, ou 57,6 mil unidades a mais do que nos dez primeiros meses de 2022.