A indicação do professor Paulo Picchetti para a diretoria do Banco Central foi bem recebida pelo mercado, mas não foi suficiente para afastar os temores de uma eventual virada do Comitê de Política Monetária (Copom) para um campo menos conservador. Analistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) alertam que o economista pode acabar em menor número em um colegiado dominado por ideias mais heterodoxas.