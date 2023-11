A secretária do Tesouro dos Estados Unidos Janet L. Yellen vai participar da cúpula da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico (APEC), que ocorre de 12 a 17 de novembro em São Francisco, nos EUA. No evento, ela deve se encontrar com os ministros das Finanças e secretários do Tesouro dos países da região, além de se juntar ao presidente Joe Biden em reuniões como parte da delegação dos EUA. Em nota, a comunicação de Yellen destacou que ela busca aprofundar os laços econômicos do seu país na região da Ásia-Pacífico e avançar em prioridades como o aumento no comércio e no investimento, assim como fortalecer a resiliência econômica para enfrentar desafios globais.