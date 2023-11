A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) convocou distribuidoras de energia que atuam no Estado de São Paulo para uma reunião nesta segunda-feira (5). A intenção é discutir a queda no fornecimento do serviço nos últimos dias devido às fortes tempestades na sexta-feira (3). A informação foi noticiada pela CNN e confirmada ao Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, pelo diretor-geral da agência reguladora, Sandoval Feitosa.