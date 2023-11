O Aeroporto de Congonhas ainda enfrenta reflexos do problema com o trem de pouso de um avião de pequeno porte nesta quinta-feira, 2, na zona sul da cidade de São Paulo. Pelo menos 10 voos foram cancelados na manhã deste feriado de Finados, chegando a ao menos 23 cancelamentos desde a noite anterior, com o fechamento da operação por cerca de duas horas.