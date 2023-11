O ministro das Finanças da China, Lan Foan, afirmou que as autoridades pretendem adotar uma "política fiscal proativa", com maior foco no Ministério das Finanças em melhorar a eficiência, além de alavancar mais a efetividade das políticas fiscais. Em entrevista à Xinhua, ele comentou também que tem sido reforçada a cooperação com as outras políticas, como a monetária e a industrial, para apoiar a recuperação da economia e "promover desenvolvimento de alta qualidade".