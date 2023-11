Membro do conselho do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau afirmou nesta quinta-feira, 9, que, exceto se houver um "choque" ou uma "surpresa", a instituição não elevará mais os juros. Durante entrevista à Radio Classique, ele reafirmou o compromisso de levar a inflação na zona do euro à meta de 2%, mas lembrou a projeção de que isso deve ocorrer apenas em 2025.