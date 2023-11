Dentre tantas comemorações em novembro, o mês ainda reserva espaço para uma data social: o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, comemorado no dia 19. Com data escolhida pela ONU (Organização das Nações Unidas), a ideia é valorizar e incentivar mulheres a empreender – um caminho que a mentora empresarial Talita Mazzi conhece bem.