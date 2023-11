A 3R Petroleum informou, na noite de quarta-feira, o início do período de distribuição da oferta pública de R$ 1 bilhão em debêntures simples. No total, serão emitidos 1 milhão de papéis não conversíveis em ações, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. As debêntures serão objeto de distribuição pública destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade da Oferta.