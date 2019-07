No Palácio do Planalto Em evento de 200 dias, Bolsonaro lançará pacote de estímulo à economia Pacote pode incluir a liberação de saques de contas do Fundo de Garantia do Tempo Serviço (FGTS), no valor de R$ 42 bilhões, e do PIS-Pasep, no montante de R$ 21 bilhões