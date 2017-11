O aumento da demanda por empresas de aluguel de carros, as vendas fortes de caminhões e SUV e a recuperação após os furacões na Flórida e no Texas não foram suficientes para empurrar para cima as vendas de automóveis nos Estados Unidos em outubro.

As vendas totais do mês caíram 1,3% em comparação com o ano anterior. Os fabricantes de automóveis relataram vendas de 1,35 milhão de veículos no mês, de acordo com a Autodata.

Analistas projetam que, quase certamente, as vendas totais no ano cairão abaixo do recorde do ano passado de mais de 17,5 milhões.

Ford, Honda, Nissan, Toyota e Volkswagen registraram ganhos em outubro, mas a Fiat Chrysler, a General Motors, a Hyundai e outras apontaram declínios.

Na Ford, as vendas aumentaram 6% devido a um grande ganho na demanda de picapes da Série F e ao aumento nas vendas para compradores de frotas, como governos e empresas de aluguel de carros. As vendas da Nissan aumentaram 8% nas vendas recordes do mini-SUV Rogue, que subiu 43%. Os analistas disseram que a Nissan também teve um grande aumento nas vendas de frotas, embora a empresa tenha dito que as vendas para compradores individuais também aumentaram. Toyota e Honda apresentaram ganhos de cerca de 1%, enquanto as vendas da Volkswagen aumentaram quase 12%.