A relação entre os preços do etanol e os da gasolina na capital paulista acelerou de setembro (67,38%) para outubro (67,80%), mas ainda ficou menor que o apurado no décimo mês de 2016 (73,48%), segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Para especialistas, o uso do etanol deixa de ser vantajoso quando o preço do derivado da cana-de-açúcar representa mais de 70% do valor da gasolina. A vantagem é calculada considerando que o poder calorífico do etanol é de 70% do poder do combustível fóssil.