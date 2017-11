A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) instrução normativa (IN) com alterações em IN anterior que dispõe sobre normas gerais de tributação relativas ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas. Entre as várias mudanças, os trechos com nova redação abrangem questões relacionadas à isenção de rendimentos, como os previdenciários, os obtidos no mercado financeiro e os decorrentes de alienação de bens e direitos; à tributação de renda na fonte; à dispensa de retenção; e ao cálculo do recolhimento mensal.