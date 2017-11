A produção industrial brasileira cresceu 0,9% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre do ano, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro do intervalo das estimativas captadas pelo Projeções Broadcast, que iam de 0,50% a 1,20% no terceiro trimestre, com mediana de 0,86%.