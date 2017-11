As principais influências positivas foram de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (6,7%) e produtos alimentícios (4,1%), após terem registrado resultados negativos no mês anterior: -1,5% e -4,8%, respectivamente.

"As atividades que avançam em setembro são segmentos que têm um peso importante no setor industrial. Juntos, os quatro são cerca de 50% do setor industrial", ressaltou André Macedo, gerente na Coordenação de Indústria do IBGE.