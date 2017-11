O presidente do Banco do Japão (BoJ, o banco central japonês), Haruhiko Kuroda, disse nesta segunda-feira que o movimento dos preços no país continua fraco, apesar das recentes melhoras na economia, e prometeu manter a atual política de agressivos estímulos monetários.

"Ainda há um logo caminho a percorrer para atingirmos a meta de inflação (do BoJ) de 2%" afirmou Kuroda, durante discurso a líderes empresariais em Nagoya, cidade do oeste do Japão que fica próxima à sede da Toyota. "Mais adiante, no entanto, a postura das empresas provavelmente mudará gradualmente no sentido de elevar os salários e preços", acrescentou.