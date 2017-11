Os bônus da estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que vencem em 2022, recuavam a US$ 0,28 na manhã desta sexta-feira, de US$ 0,48 antes do anúncio da quinta-feira, segundo a MarketAxess BondTicker. O bônus benchmark do governo da Venezuela, com vencimento em 2027, recuou US$ 0,15, a US$ 0,20 em Londres, segundo o UBS Wealth Management.