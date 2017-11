O índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial do Brasil subiu para 51,2 pontos em outubro, de 50,9 pontos em setembro, informou a IHS Markit nesta quarta-feira, 1º de novembro. Dessa forma, o indicador permanece acima de 50 pontos, que é a fronteira entre a retração e a expansão da atividade.

Segundo a economista da IHS Markit Pollyana de Lima, esse desempenho anula qualquer dúvida sobre a retomada da atividade. "Os fabricantes brasileiros relataram aumentos adicionais nos volumes de produção e nos de registros de pedidos no início do último trimestre do ano, dissipando qualquer dúvida de que a recuperação observada até agora em 2017 seria temporária", escreveu em nota à imprensa.