O Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de Serviços do Brasil recuou para 48,8 pontos em outubro, de 50,7 pontos em setembro. Assim, o Índice Consolidado da produção do setor privado, que também considera a indústria, caiu, de 51,1 pontos em setembro para 49,5 pontos em outubro.