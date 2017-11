O Ministério das Cidades divulgou nesta segunda-feira, 6, no Diário Oficial da União (DOU) portaria com uma lista de 54.089 propostas habilitadas para aquisição de imóvel com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). A relação contempla projetos nas cinco regiões do País, a maioria no Sudeste.