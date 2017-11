As principais bolsas da Ásia encerraram o pregão desta sexta-feira sem direção clara, enquanto os investidores digerem os recentes dados da economia da China bem como a indicação de Jerome Powell como novo presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Em Sydney, o índice S&P/ASX 200 terminou com alta de 0,48%, aos 5.959,90 pontos, o maior nível fechamento desde abril de 2015 e próximo da máxima de dez anos. O resultado foi impulsionado pelo avanço dos papéis das mineradoras, que seguiram a tendência de alta dos preços do minério de ferro. Assim, a BHP Billiton ganhou na sessão 1,24% e a Rio Tinto subiu 1,06%.

A subida dos preços dos metais também alimentou o ganho da siderúrgica sul-coreana Posco, que terminou a sessão em alta de 0,77%. Esse avanço fez com que o índice Kospi, da Bolsa de Seul, virasse para o terreno positivo no final da sessão e terminasse com avanço de 0,46%, aos 2.557,97 pontos. Isso porque as ações da Samsung Electronics, que caíram 1,19%, pressionaram as negociações durante o pregão.