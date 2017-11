A Rede Vivo abriu na manhã desta quarta-feira (1º) o sexto supermercado da marca em Santa Maria. Ao todo, 45 pessoas foram contratadas para trabalhar na unidade que fica na região oeste de Santa Maria, às margens da BR-287. Ao lado do novo empreendimento, que tem 1,5 mil metros quadrados de área, foi aberta uma farmácia da Rede São João. A unidade emprega 10 pessoas.

Com a abertura do novo supermercado, a Rede Vivo soma 24 unidades abertas em 15 municípios das regiões centro e fronteira-oeste. A rede de supermercados emprega, nessas cidades, 1,3 mil pessoas.

Conforme Jairo Libraga, sócio-proprietário da Rede Vivo, no ano que vem, a Rede Vivo quer abrir, no mínimo, mais duas unidades. As cidades, contudo, ainda não estão definidas.