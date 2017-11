O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, avaliou neste sábado, 4, como "corriqueira" a decisão da Rússia, que anunciou a suspensão temporária das importações de carne bovina do frigorífico Mataboi. "Esses procedimentos são atitudes quase corriqueiras no mercado. Às vezes, há um lote que está fora do padrão, não está em conformidade. Eles fazem uma suspensão temporária para o produto voltar ao mercado", afirmou o ministro ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Maggi afirmou que está fora de Brasília e não tem detalhes da decisão do governo russo, mas disse não ver nada de "extraordinário". Segundo o ministro, o Brasil também adota esse tipo de medida. "São procedimentos normais. É preciso ver qual é o problema e resolver o problema", completou.

Na avaliação do ministro, a decisão da Rússia, com certeza, não tem nada a ver com a operação Carne Fraca da Polícia Federal, deflagrada em março deste ano para combater corrupção de agentes púbicos federais e crimes contra a saúde pública, que denunciou irregularidades cometidas em frigoríficos do País. "Isso é um problema que deve ter surgido no embarque. É um problema apenas que temos de resolver."

Em despacho publicado em seu site oficial, o Serviço Federal de Vigilância Sanitária e Veterinária da Rússia anunciou a suspensão temporária das importações de carne bovina do frigorífico Mataboi, citando substâncias fora do padrão sanitário do controle adotado pelo país. A medida passará a valer a partir do dia 15 deste mês. Para os produtos embarcados antes dessa data, serão feitas inspeções adicionais.

A decisão vale também para a gordura e miúdos bovinos produzidos pela Mataboi. As autoridades russas não informaram até quando a suspensão das compras estará em vigor.

Para outros cinco frigoríficos, a autoridade sanitária russa impôs novas restrições para a importação de carne, fixando controles sanitários mais rígidos. Segundo o despacho publicado no site da agência russa, essas novas restrições estão em vigor desde o dia 30 de outubro.

Outro lado

Por meio de sua assessoria, o frigorífico Mataboi afirmou que ainda não tem detalhes da decisão do governo russo. A empresa ressaltou que vai verificar o que ocorreu para regularizar a situação.

A medida dos russos atingiu a planta do Mataboi em Santa Fé, Goiás. Outra unidade, a de Araguari, Minas Gerais, não sofreu restrições.