O banco francês Société Générale informou nesta sexta-feira que o lucro líquido caiu para 932 milhões de euros no terceiro trimestre de 2017, recuo de 15% em relação a igual período do ano passado. Na mesma comparação, a receita passou de 6,01 bilhões de euros para 5,96 bilhões de euros.

Parte do recuo do lucro tem ligação com a provisão para litígios de 300 milhões de euros, o que leva o caixa global do banco para provisões para 2,2 bilhões de euros.