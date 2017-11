A companhia aérea Air France-KLM informou nesta sexta-feira que registrou lucro líquido de 552 milhões de euros no terceiro trimestre de 2017. O resultado é 1,5% maior do que os 544 milhões de euros do mesmo período de 2016. A receita da empresa no terceiro trimestre ficou em 7,24 bilhões de euros, acréscimo de 4,3% em igual comparação.