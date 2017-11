"Eu lamento que medidas que deveriam ser intempestivas não foram feitas no tempo certo. Detectamos o problema em agosto do ano passado. Mostramos que, diante da grave crise econômica, era preciso repactuar esses contratos", diz César Borges, presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e ex-ministro dos Transportes durante a gestão de Dilma.

Segundo Borges, duas concessionárias já manifestaram à Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) a vontade de prorrogar seus contratos e investimentos: a Rota do Oeste (BR-163, em Mato Grosso) e a Concebra (BR-060 e BR-262, em Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal). Outras três concessões, segundo ele, ainda estão em compasso de espera sobre as regras: a MS Via (BR-163, em Mato Grosso do Sul), a MGO (BR-050 entre Minas Gerais e Goiás) e a ECO-101 no Espírito Santo. "Todas estão aguardando essas regulamentações para tomar uma posição. O investimento está parado."