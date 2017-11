— A Aneel coloca que, tendo a garantia que essa energia vai ser entregue em 2021, não haveria óbice nenhum em revogar o cancelamento da concessão — destaca o secretário estadual de Minas e Energia, Artur Lemos.

Ele salienta que a solução para o impasse precisa ser encontrada até o final de novembro. Se isso não ocorrer, o negócio ficará comprometido. Caso não haja a garantia de entrega, o montante de energia incialmente contratado poderá ser novamente comercializado em dezembro, quando a União irá realizar mais um leilão. Nesse cenário, o investimento poderia ir para outro Estado.

O governador José Ivo Sartori, que liderou a comitiva nesta quarta-feira (1º) em encontros com o diretor-geral da Aneel, Romeu Rufino, e com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, acredita que a usina não será perdida. Ele compara a termelétrica com o mais recente investimento de peso anunciado no Estado.

— É o dobro do que a GM vai investir agora.

O prefeito de Rio Grande, Alexandre Lindenmeyer, salienta a importância da instalação de um novo polo gerador de empregos na cidade — cerca de 3,4 mil vagas durante a construção — após a derrocada da indústria naval. Ainda assim, ele mantém cautela frente ao assunto.

— Ainda estamos atentos e mobilizados. (...) O melhor projeto, seja para a Aneel, para o Brasil, para o Rio Grande do Sul ou para os investidores, é a manutenção do leilão existente.

Caso haja a cassação definitiva da concessão e um novo leilão, a geração — a partir de uma nova companhia — acabaria sendo iniciada em 2022, um ano depois do que o previsto no projeto atual.

Cronograma

O cronograma inicial apontava para o início das operações em 2019. De acordo com o projeto, a capacidade de geração a partir da queima de gás natural será de 1,238 mil megawatts (MW), o suficiente para abastecer uma cidade de 3,5 milhões de habitantes. A iniciativa, apresentada em dezembro de 2008, foi viabilizada a partir da venda de energia em leilão do governo federal em 2014.

Além disso, a planta terá capacidade de produção de 14 milhões de metros cúbicos diários de gás natural, enquanto que o uso previsto para a geração de energia é de 5 milhões. O excedente, 9 milhões, poderá ser comercializado no mercado gaúcho, onde há demanda reprimida.

Os prazos para a entrega do empreendimento foram dilatados depois que a Bolognesi – proprietária do projeto, adquirido em 2010 da consultoria gaúcha Gás Energy – alegou dificuldades a partir da crise financeira no país e a alta do dólar.

A partir desse cenário, a Aneel autorizou que o início da produção fosse transferido para 2021. No entanto, como não houve avanços no projeto, a licença da usina foi revogada. Poucos dias antes, a Bolognesi havia informado ao mercado que estava repassando o projeto para o grupo norte-americano New Fortress Energy.

A Bolognesi, junto à companhia internacional, recorreu da decisão da agência em 19 de outubro. Mais de 600 páginas de documentos foram entregues. Na reunião dessa quarta-feira, o Piratini pediu que a Aneel dê mais prazo às empresas, pelo menos até o dia 24 de novembro, para que as empresas possam fornecer novas informações, caso seja necessário.

Após a análise, uma das decisões possíveis é a de manter a cassação da empresa Bolognesi, mas conceder autorização à New Fortress Energy, que já entregou documentos que confirmariam sua viabilidade financeira. A companhia possui US$ 7,5 bilhões para investimentos, sem a necessidade de recorrer a financiamentos.