O tráfego aéreo de passageiros (RPK) avançou 5,7% em setembro ante igual mês do ano passado, a menor taxa de crescimento nesta base de comparação verificada desde fevereiro, informou a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês). O desempenho do período foi fortemente afetado pela ocorrência dos furacões Irma e Maria, embora a tendência de alta do fluxo já viesse diminuindo, explica a entidade.

Ainda na comparação com setembro de 2016, a oferta (ASK) aumentou 5,3%, enquanto a taxa de aproveitamento dos voos subiu 0,3 ponto porcentual, para 81,6%, nível recorde para o mês de setembro.

"As condições econômicas globais têm sustentado a crescente demanda de passageiros, mas, com custos mais altos com insumos, o estímulo à demanda via tarifas mais baixas enfraqueceu, sugerindo tendência moderada de crescimento do indicador", diz o CEO da Iata, Alexandre de Juniac, em nota.