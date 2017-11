O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, é o próximo convidado do Brasil de Ideias, ciclo de palestras mensal promovido pela Revista Voto realizado em Porto Alegre, em uma promoção do Grupo RBS. O evento, fechado para líderes empresariais convidados, vai acontecer na próxima sexta-feira (10), no Opus One Bussines Center (Avenida Carlos Gomes, 222).