O Goldman Sachs e a China Investment Corp. (CIC) fizeram uma parceria em um fundo multibilionário para ajudar o fundo soberano da China a investir no setor manufatureiro e em outros dos Estados Unidos, de acordo com pessoas ligadas ao assunto.

O fundo tem como meta chegar a um montante de até US$ 5 bilhões e é uma parceria entre o Goldman e a CIC, que planejam anunciar a união nesta semana, durante a visita do presidente americano, Donald Trump, a Pequim, disseram as fontes. As duas partes ainda discutem a parcela de cada um deles no negócio.