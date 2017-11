O fundo Société Mondiale, veículo pelo qual o empresário Nelson Tanure detém 5,28% da operadora de telefonia Oi, repudiou neste domingo (05) as declarações feitas na véspera pelo Moelis & Company, FTI e G5 Evercore, maior grupo de detentores de títulos internacionais da empresa de telefonia. Ontem, os bondholders internacionais conclamaram, por meio de comunicado, todas as partes envolvidas na recuperação judicial da tele brasileira a agirem para desfazer o que classificou de "manobra claramente ilegal" do conselho de administração, dando prosseguimento aos esforços para a aprovação de um plano que possa reunir o apoio de todos os interessados.