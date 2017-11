Em setembro, todos os componentes do estudo recuaram em relação a agosto. Além do faturamento, as horas trabalhadas caíram 0,1%; o emprego, 0,1%; a massa salarial real, 1,2%; e o rendimento médio real 2,2%. A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) também caiu, de 78,7% em agosto para 78,5%, na série com ajuste.

O levantamento revela que a falta de uma sequência de resultados favoráveis mantém a indústria em níveis inferiores ao registrado em igual período do ano passado. Nessa comparação, com exceção do rendimento médio real e da Utilização da Capacidade Instalada, os outros indicadores tiveram queda no acumulado do ano até setembro de 2017 em relação a 2016. A maior queda é a do emprego, de 3,4%. O faturamento caiu 2,9%; as horas trabalhadas, 3,0%; e a massa salarial, 2,4%. Já o rendimento médio teve alta de 1,1% de janeiro a setembro de 2017 ante mesmo período de 2016.