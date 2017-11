A privatização da Eletrobrás poderá oferecer uma solução para a Usina Nuclear Angra 3, cujas obras estão paradas desde que foram envolvidas na Operação Lava Jato. A avaliação foi feita na terça-feira, 31, pelo secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa. As atividades nucleares são monopólio da União, portanto, as usinas de Angra ficam de fora da privatização. Hoje, segundo Pedrosa, Angra 3 é um "peso" para a Eletrobrás e retirar as atividades nucleares da empresa pode atrair investidores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.