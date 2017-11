O economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Peter Praet, defendeu hoje a recente decisão da instituição de prorrogar seu programa de compras de ativos - conhecido como QE - em nove meses para continuar sustentando a economia da zona do euro.

Segundo Praet, há três pontos fundamentais que precisam ser levados em consideração no momento de ajustar o programa: ritmo, horizonte e opcionalidade - a capacidade de recalibrar as compras de ativos, se necessário.

Na reunião de outubro, o BCE decidiu estender o QE até setembro do ano que vem, cortando o volume mensal de compras pela metade, a 30 bilhões de euros (US$ 35 bilhões). O BCE também citou a possibilidade de manter as compras além de setembro se a inflação não se fortalecer o suficiente.