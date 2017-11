O Diário Oficial da União desta sexta-feira, 3, publica resolução do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que aprova os orçamentos financeiro, operacional e econômico do FGTS para o exercício de 2018 e o orçamento plurianual de aplicação para o período de 2019-2021. O orçamento já tinha sido aprovado em 24 de outubro pelo onselho curador.