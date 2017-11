O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou 1,7% em setembro ante o mês anterior, para o valor sazonalmente ajustado de US$ 43,5 bilhões. O resultado veio em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

As importações aumentaram 1,2% no mês de setembro, enquanto as exportações cresceram 1,1% ante agosto. As importações atingiram em setembro o patamar mais alto em oito meses, enquanto as importações excluindo-se o setor de petróleo ficaram no patamar mais forte desde março de 2015.

As exportações de bens e serviços atingiram o patamar mais alto desde dezembro de 2014, mas ainda assim cresceram a um ritmo mais lento que as importações, o que levou ao aumento do déficit.

O avanço sólido tanto das importações quanto das exportações durante o mês de setembro poderia refletir o fato de que alguns embarques foram atrasados na costa do Golfo por causa do furacão Harvey, que atingiu a região no fim de agosto. O Departamento do Comércio disse que os furacões Harvey, Irma e Maria de fato afetaram o comércio, mas apontou que é difícil isolar esse fator.

O déficit comercial de agosto foi revisado a US$ 42,77 bilhões, de US$ 42,4 bilhões anteriormente calculados.