A China afirmou que avalia novas medidas para fortalecer o monitoramento das atividades de investimento das companhias do país no exterior. Além das regras existentes em vigor desde 2014, as autoridades irão fortalecer a coordenação para supervisionar o investimento no exterior e monitorar os projetos a cada passo, afirmou a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma em um rascunho das regras divulgado nesta sexta-feira.

A principal agência de planejamento econômico do país disse que lançará uma plataforma online para as companhias registrarem informações e que as autoridades escolherão aleatoriamente projetos para verificar os dados. As companhias chinesas devem reportar sobre os progressos em seus projetos e grandes problemas que enfrentam regularmente, disse o órgão estatal.

Em agosto, o Conselho Estatal, o gabinete do país, emitiu diretrizes para restringir o investimento no exterior em setores como o imobiliário, de hotéis, cinema, entretenimento e equipes de esportes.