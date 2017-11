A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), agência do governo do Estado de São Paulo que faz o controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, informou há pouco que a Refinaria de Paulínia (Replan) da Petrobras, só deverá voltar a operar normalmente dentro de cinco a seis dias. A agência está avaliando se multa ou apenas adverte a estatal pelo acidente ocorrido ontem, e que emitiu material particulado e fumaça preta para a atmosfera.