Na avaliação do economista Armando Castelar, do Ibre/FGV, ainda que o Brasil se destaque na produção de commodities, é ineficiente em todos os setores e teria, na verdade, "ilhas" de produtividade, com poucos empresários e produtores que ficam acima da média. Para resolver essa equação, o economista sugere a melhora do ambiente de negócios para que as pequenas empresas consigam crescer.

Em que setores o Brasil tem potencial de ser mais produtivo?

O Brasil é deficiente em todos os setores. Ele tem ilhas de produtividade em diferentes setores, como na área da agropecuária. Para resolver isso, é questão de baixar o custo de capital, reduzir a insegurança jurídica, melhorar a tributação, abrir a economia e deixar as empresas florescerem.

A impressão é que boa parte das pequenas empresas não consegue crescer e outra boa parte não quer crescer...

É verdade. Mas também é verdade que muitos pequenos empresários são ex-empregados que não conseguem outra ocupação. Precisamos criar oportunidades para que mais pessoas trabalhem em empresas grandes ou criar oportunidade para que elas fundem pequenas empresas que consigam crescer. A Apple começou numa garagem. O Facebook começou em um dormitório. Isso passa por fazer a reforma da Previdência e, com isso, reduzir o crescimento do gasto público. O juro para o empresário é alto porque tem uma política expansionista, o gasto cresce muito mais que o Produto Interno Bruto. O custo de capital é isso.

As empresas estão certas ao atribuir a baixa produtividade ao ambiente de negócios?

As empresas brasileiras estão certas ao reclamar que o ambiente de negócios do País é muito ruim, com alta tributação, insegurança jurídica. O problema é que não há uma pressão para melhorar o ambiente de negócios. O Brasil precisa ir abrindo a economia.

A política dos campeões nacionais não era uma tentativa de aumentar a produtividade e a competitividade de empresas?