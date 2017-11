Segundo ata da reunião do BoE, a decisão foi tomada por sete votos a favor e dois contrários. Os dissidentes do BoE, David Ramsden e Jon Cunliffe, defenderam a manutenção da taxa de juros.

Também no documento, o BC inglês afirma que futuros aumentos de juros ocorrerão em "ritmo gradual e limitado", sinalizando que são prováveis mais duas elevações até o fim de 2020.

Segundo o BoE, as negociações do "Brexit", como é conhecido o processo para a retirada do Reino Unido da União Europeia, estão tendo "impacto perceptível" na economia britânica.