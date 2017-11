Quebrando uma tradição de décadas, o presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira, 2, que não reconduzirá Janet Yellen ao comando do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), e a substituirá por Jerome Powell, um advogado multimilionário de 64 anos que fez carreira no mercado financeiro e integra o board de governadores da instituição desde 2012.

Quase todos os ocupantes da Casa Branca nas últimas seis décadas mantiveram os presidentes do Fed apontados por seus antecessores, o que reforçou a imagem de independência da entidade responsável pela política monetária da maior economia do mundo.

Apesar da troca, a expectativa do mercado e de analistas é que Powell dê continuidade à política de normalização gradual da taxa de juros americana iniciada por Yellen em dezembro de 2015. Desde que ingressou no board de governadores, por indicação do democrata Barack Obama, ele nunca proferiu um voto divergente.

"Há poucas posições mais importantes do que essa - creiam em mim - no nosso governo", disse Trump, ao anunciar a nomeação de Powell nos jardins da Casa Branca. O novo presidente do Fed é o primeiro ocupante do cargo a não ter um PhD em Economia desde Paul Volcker, que dirigiu a instituição de 1979 a 1987. "Ele trará experiência do setor privado e perspectiva do mundo real", ressaltou o presidente.

Os investidores temiam que Trump optasse por John Taylor, um economista conservador da Universidade de Stanford considerado mais agressivo do que Yellen em relação ao ritmo de alta dos juros. Depois de permanecer em zero nos anos seguintes à crise financeira de 2008, o índice está entre 1% e 1,25%. Anteontem, o Fed decidiu manter a taxa inalterada, mas indicou que poderá haver elevação em dezembro.

A Bolsa de Nova York subiu depois do anúncio da indicação de Powell e fechou em alta de 0,35%.

Na Casa Branca, Powell disse que a economia americana se recuperou depois da crise de 2008 e está próxima do pleno emprego, com a inflação sob controle. "Nosso sistema financeiro, sem dúvida, está muito mais forte e resiliente do que antes da crise", afirmou.

Pressão

"Yellen fez ótimo trabalho no Fed e não havia nenhuma razão para substituí-la. Se o presidente não fosse o Trump, ela certamente seria reconduzida ao cargo, até para preservar a percepção de autonomia dos dirigentes do Fed", disse Monica de Bolle, do Peterson Institute for International Economics e colunista do jornal O Estado de S. Paulo.